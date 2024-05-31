Минцифры увеличит средства на IT-ипотеку до триллиона в 2024 году

Льготная ипотечная программа для сотрудников IT-компаний была запущена в 2022 году. Льготная ставка составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита для жителей рeгионов-миллионников — 18 млн руб., для других регионов — 9 млн руб. Позднее IT-специалистам в возрасте до 35 лет включительно разрешили оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты.