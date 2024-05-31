Минцифры увеличит средства на IT-ипотеку до триллиона в 2024 году

«Планируем увеличивать до 1 трлн руб. на выдачу ипотек в этом году», — сообщил чиновник на мероприятии АНО «Агентство цифрового развития». По его данным, льготными ипотечными кредитами уже воспользовались 65 тыс. человек, общая сумма выданных кредитов сейчас — 580 млрд руб.
В начале апреля Минцифры сообщило об увеличении совокупного кредитного лимита по программе льготной IT-ипотеки до 700 млрд руб. Согласно прогнозам, 65 тыс. кредитов для сотрудников IT-компаний выдадут до конца 2024 года — таким образом, показатель уже был достигнут — досрочно.
Льготная ипотечная программа для сотрудников IT-компаний была запущена в 2022 году. Льготная ставка составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита для жителей рeгионов-миллионников — 18 млн руб., для других регионов — 9 млн руб. Позднее IT-специалистам в возрасте до 35 лет включительно разрешили оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты.