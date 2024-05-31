Каким будет курс рубля 3−9 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю и месяц снижением. Эффект от дивидендных новостей «Газпрома», рост доходностей долгового рынка, опасения повышения ключевой ставки и более продолжительного периода жесткой ДКП давят на сентимент. Сегодня к этому добавился фактор пятницы — осторожность под занавес недели бывает высокой, особенно в условиях острой геополитики
Ключевая статистика дня вышла негативной. Индекс деловой активности в производственном секторе КНР (PMI) в минувшем месяце — 49,5 п. — вопреки прогнозу (50,5 п.) впервые с февраля опустился ниже 50 п., перейдя таким образом в область спада. Предварительный ИПЦ еврозоны за май (2,6%) отразил более сильные темпы роста потребительской инфляции, чем прогнозировалось (2,5%). В апреле цены росли на 2,4%.
В воскресенье состоится встреча ОПЕК+. Наиболее вероятно продление действующих ограничений до конца текущего года, рынок также будет оценивать риторику участников. В понедельник будут обнародованы индексы экономической активности PMI в производстве КНР (от Caixin), еврозоны и США. Важных корпоративных событий на старте будущей недели не ожидается.
Если за выходные не реализуется какой-либо значимый негатив и цены на нефть по меньшей мере удержатся на текущих уровнях, а рубль сохранит слабость, то индекс Мосбиржи может быстро вернуться выше 3300 п. Прогноз на 3 июня — 3225−3350 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 89−91. Доллар может постепенно смещаться к верхней границе диапазона. 7 июня Банк России будет решать судьбу ключевой ставки. Базово мы ожидаем ее сохранения на текущем уровне 16%, однако твердого консенсуса на рынке в этот раз нет — часть ждет повышения. Впрочем, оба сценария позитивны для рубля, так означают продолжение жесткой линии ДКП. Индекс американской валюты DXY отступил ближе к 104 п., дав «вздохнуть» другим валютам и сырьевым котировкам, однако очень вероятно, что доллар опять пойдет вверх. Повод для этого могут дать сигналы ФРС, а также ближайшие статданные — индексы PMI в промышленности и секторе услуг, майский отчет по рынку труда США.
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