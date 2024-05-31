Каким будет курс рубля 3−9 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 89−91. Доллар может постепенно смещаться к верхней границе диапазона. 7 июня Банк России будет решать судьбу ключевой ставки. Базово мы ожидаем ее сохранения на текущем уровне 16%, однако твердого консенсуса на рынке в этот раз нет — часть ждет повышения. Впрочем, оба сценария позитивны для рубля, так означают продолжение жесткой линии ДКП. Индекс американской валюты DXY отступил ближе к 104 п., дав «вздохнуть» другим валютам и сырьевым котировкам, однако очень вероятно, что доллар опять пойдет вверх. Повод для этого могут дать сигналы ФРС, а также ближайшие статданные — индексы PMI в промышленности и секторе услуг, майский отчет по рынку труда США.