Из-за майских заморозков в РФ почти на 1 млн га пострадали посевы

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил на Всероссийском зерновом форуме, что в России почти 1 миллион гектаров посевов были уничтожены майскими заморозками. Из этой общей площади 850 тысяч гектаров составляют зерновые культуры.
Весна выдалась непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов. Из них порядка 850 тысяч — это зерновые.
По словам вице-премьера, еще примерно 700 тысяч гектаров пострадали от майских заморозков. Он отметил, что некоторые регионы уже ввели режим ЧС на своем уровне, но из-за масштабов ущерба по некоторым из них планируется введение режима ЧС федерального значения.
По словам Патрушева, в регионах, пострадавших от заморозков, пересев погибших посевов практически завершен. В связи с этим он выразил надежду, что структура посевных площадей в целом будет сохранена.
По словам вице-премьера, площадь посевов яровых зерновых превысила 45 миллионов гектаров, что составляет практически 80% от запланированной площади. Он предполагает, что через несколько недель некоторые регионы юга и Северного Кавказа уже смогут начать сбор нового урожая.
По последним данным, ожидается, что в текущем году сбор урожая зерна достигнет 132 миллиона тонн, в том числе 85 миллионов тонн пшеницы. В предыдущем году объем урожая составил 144,9 миллионов тонн, включая 92,8 миллионов тонн пшеницы.
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