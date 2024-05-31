Из-за майских заморозков в РФ почти на 1 млн га пострадали посевы

По словам вице-премьера, еще примерно 700 тысяч гектаров пострадали от майских заморозков. Он отметил, что некоторые регионы уже ввели режим ЧС на своем уровне, но из-за масштабов ущерба по некоторым из них планируется введение режима ЧС федерального значения.