Индия вывезла золото из Великобритании

По данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года закупки золота госбанками увеличились до рекордного уровня. Крупнейшим покупателем стал Китай, который наращивает золотые резервы уже 18 месяцев подряд. По оценке World Gold Council, только в марте Китай купил пять тонн золота, став третьим по этому показателю после Турции и Индии. А в целом мировые Центробанки за месяц увеличили запасы драгметалла на 15,7 тонны.