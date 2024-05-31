Индия вывезла золото из Великобритании

Такое решение приняли из-за логистических соображений и диверсификации хранения. В конце марта золотые резервы Индии составляли 822,10 тонны золота, из которых 408,31 тонны хранились внутри страны.
Как отмечает издание, такой объем драгоценного металла впервые вывозится в страну с 1991 года. Это решение позволит Центробанку сэкономить на хранении и не перечислять Банку Англии комиссию за резервы.
По данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года закупки золота госбанками увеличились до рекордного уровня. Крупнейшим покупателем стал Китай, который наращивает золотые резервы уже 18 месяцев подряд. По оценке World Gold Council, только в марте Китай купил пять тонн золота, став третьим по этому показателю после Турции и Индии. А в целом мировые Центробанки за месяц увеличили запасы драгметалла на 15,7 тонны.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, из-за того, что регуляторы скупают драгоценный металл не прекращается и рост цен на золото, обновляющих рекорды на фоне политической неопределенности и инфляции. Причиной наращивания доли золота в активах мировых ЦБ называют снижение доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом США.