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Индекс промышленной активности Китая неожиданно снизился в мае

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая сократился в мае до 49,5 пункта. Такие данные сегодня, 31 мая, представило Национальное бюро статистики КНР. Cнижение стало неожиданностью — аналитики ожидали, что PMI составит 50,4 пункта.

Источник: Reuters

До этого индекс рос два месяца подряд, в апреле он составил 50,4 пункта.

PMI ниже 50 пунктов отражает замедление активности, то есть в мае китайская промышленность снова перешла от некоторого роста к замедлению. По мнению экспертов, негативное влияние на майские показатели оказал в числе прочего продолжающийся кризис в сфере недвижимости.

«Я думаю, эти данные отражают, в частности, слабый внутренний спрос, продолжающееся ухудшение в секторе недвижимости и все еще недостаточно сильные розничные продажи», — отметил старший экономист аналитической компании Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь.

По его мнению, в июне показатели, скорее всего, улучшатся, в том числе за счет того, что начнут действовать некоторые меры государственной поддержки рынка недвижимости.