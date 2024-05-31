Индекс промышленной активности Китая неожиданно снизился в мае

До этого индекс рос два месяца подряд, в апреле он составил 50,4 пункта.
PMI ниже 50 пунктов отражает замедление активности, то есть в мае китайская промышленность снова перешла от некоторого роста к замедлению. По мнению экспертов, негативное влияние на майские показатели оказал в числе прочего продолжающийся кризис в сфере недвижимости.
«Я думаю, эти данные отражают, в частности, слабый внутренний спрос, продолжающееся ухудшение в секторе недвижимости и все еще недостаточно сильные розничные продажи», — отметил старший экономист аналитической компании Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь.
По его мнению, в июне показатели, скорее всего, улучшатся, в том числе за счет того, что начнут действовать некоторые меры государственной поддержки рынка недвижимости.