Индекс промышленной активности Китая неожиданно снизился в мае

PMI ниже 50 пунктов отражает замедление активности, то есть в мае китайская промышленность снова перешла от некоторого роста к замедлению. По мнению экспертов, негативное влияние на майские показатели оказал в числе прочего продолжающийся кризис в сфере недвижимости.