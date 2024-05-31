Грузы для особых поручений. Железной дороге утвердили приоритеты

В грузопотоке на железнодорожной инфраструктуре с ограниченной пропускной способностью продолжат доминировать грузы, перевозимые по отдельным указам, распоряжениям и поручениям президента РФ. Это следует из новой версии правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением правительства от 27 мая. Как и планировалось, новая редакция правил вступит в силу с 1 сентября.
ПНД как документ, утверждающий принцип равнодоступности инфраструктуры, существуют около 20 лет, однако лишь в последние годы в правилах появились правки, которые устанавливают строгую очередность перевозки разных грузов, если инфраструктура не может все пропустить. В такой вид правила пришли в 2020 году — после того как стала очевидной нехватка провозной способности на восток. В 2022 году ПНД были приостановлены на фоне необходимости срочно вывезти продукцию предприятий, лишившихся европейских рынков сбыта (см. «Ъ» от 9 марта 2022 года). Вместо ПНД были введены действующие до сих пор временные правила определения очередности перевозок грузов, отличие которых от ПНД в том, что они принимаются и адаптируются на уровне правления ОАО РЖД, а не правительства. На протяжении двух лет временные правила постоянно менялись, и те изменения, которые в них вносились, было решено закрепить и в ПНД.
Как следует из текста постановления, грузы, перевозимые по отдельным поручениям руководства страны, будут, как и сегодня, везтись в приоритетном порядке — в третью очередь, уступая лишь грузам, приоритет которых определен законом, а также грузам для ликвидации последствий стихийных бедствий и военных действий.
Как сообщало ОАО РЖД, сегодня под грузы «по поручениям» зарезервировано около 60% провозной способности Восточного полигона. Прежде всего это экспортный уголь из Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Тувы, Якутии и Иркутской области с суммарной квотой вывоза на восток в 2024 году в 99,3 млн тонн. ОАО РЖД уже сообщало, что не сможет вывезти весь объем из-за выданных поручений по приоритетному вывозу и других категорий грузов, прежде всего нефтепродуктов (см. «Ъ» от 7 мая). Как пояснили «Ъ» в ОАО РЖД, в актуальной версии временных правил среди грузов, перевозимых на основании поручений президента — перевозки угля в восточном направлении по соглашениям с субъектами РФ, нефтяных грузов и продуктов нефтепереработки внутри страны и на экспорт, а также химических и минеральных удобрений.
За грузами по поручениям следует транзит по межправительственным соглашениям и субсидируемые перевозки. Внутри шестой очереди — внутрироссийские перевозки — выделяется несколько приоритетных категорий, в том числе грузы для госрезерва, социально значимые грузы, грузы для ЖКХ и энергетики, для посевной, продукция предприятий непрерывного цикла и сырье для них. Далее следует экспорт сырья в специализированном подвижном составе, контейнерные поезда с отдельным приоритетом для сельхозпродукции и лесопромышленных грузов, прочие внутрироссийские грузы, несырьевой экспорт, экспортный уголь вне поручений и прочие грузы, внутри которых сделан отдельный приоритет для импорта.
Как отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, правительственный документ в любом случае лучше, чем внутренний. Сейчас и так много неопределенности на рынках, и не хотелось бы, чтобы она усугублялась тем, что основной регулирующий документ — внутренний документ ОАО РЖД со всеми изъянами такого статуса, указывает он. Но, добавляет эксперт, остается проблема «очереди для тех, кто вне очереди». В идеале, считает господин Бурмистров, историю с поручениями следовало бы институализировать и имплементировать в ПНД, но раз этого сделать не удалось, это, видимо, «неизбежное зло» в текущей ситуации. Михаил Бурмистров напоминает, что в условиях мобилизационной экономики государство зачастую вынуждено использовать дополнительные рычаги, в том числе и для решения логистических проблем. По его мнению, до завершения активной фазы военных действий на Украине изменений не будет.