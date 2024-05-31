Грузы для особых поручений. Железной дороге утвердили приоритеты

ПНД как документ, утверждающий принцип равнодоступности инфраструктуры, существуют около 20 лет, однако лишь в последние годы в правилах появились правки, которые устанавливают строгую очередность перевозки разных грузов, если инфраструктура не может все пропустить. В такой вид правила пришли в 2020 году — после того как стала очевидной нехватка провозной способности на восток. В 2022 году ПНД были приостановлены на фоне необходимости срочно вывезти продукцию предприятий, лишившихся европейских рынков сбыта (см. «Ъ» от 9 марта 2022 года). Вместо ПНД были введены действующие до сих пор временные правила определения очередности перевозок грузов, отличие которых от ПНД в том, что они принимаются и адаптируются на уровне правления ОАО РЖД, а не правительства. На протяжении двух лет временные правила постоянно менялись, и те изменения, которые в них вносились, было решено закрепить и в ПНД.