FT: стоимость поддержания единого газового рынка Европы в будущем значительно возрастет

Одним из самых спорных шагов в отрасли издание называет введение ФРГ в 2022 году сбора с других стран за хранение газа в своих хранилищах. Такое решение было принято, чтобы компенсировать многомиллиардные убытки, которые правительство понесло при покупке газа по рекордно высоким ценам два года назад для заполнения хранилищ.