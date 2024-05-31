FT: стоимость поддержания единого газового рынка Европы в будущем значительно возрастет

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Поддержание единого газового рынка Европы, вероятно, будет стоить в будущем намного дороже вследствие перестройки системы из-за потери крупнейшего источника поставок и перехода от газа к более экологичным альтернативам. Об этом сообщила газета Financial Times.
ЕС еще не выбрался из кризиса, и из-за некоторых факторов «сокращающемуся пулу оставшихся потребителей придется нести расходы на содержание негабаритных газовых сетей», говорится в публикации. Европа может оказаться «в порочном круге, в котором системные тарифы продолжат расти, потому что все меньше потребителей будут готовы платить по ним».
Одним из самых спорных шагов в отрасли издание называет введение ФРГ в 2022 году сбора с других стран за хранение газа в своих хранилищах. Такое решение было принято, чтобы компенсировать многомиллиардные убытки, которые правительство понесло при покупке газа по рекордно высоким ценам два года назад для заполнения хранилищ.
Операторы газотранспортных сетей Европы в Австрии, Словакии и Чехии планируют, по данным FT, «повысить плату за транспортировку газа по своим системам, чтобы компенсировать потерю доходов от российского транзита». Эти дополнительные транспортные расходы сделают доставку газа «на юг и запад Центральной Европы более дорогой».
Евросоюзу необходимы кардинальные решения, касающиеся этих дополнительных расходов, «иначе фрагментация его рынков может оказаться неизбежной», отмечает газета.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».