Экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить взыскание 105 млрд рублей

Также стало известно, что Генпрокуратура РФ увеличила с 28,53 млрд до 105 млрд рублей сумму требований по иску о взыскании с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) неосновательного обогащения.