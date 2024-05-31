Дефицит бюджета РФ в январе—апреле достиг почти 4 трлн рублей

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2024 года и плановый период 2025—2026 годов. Согласно документу, в текущем году дефицит должен составить 1,595 трлн руб., в 2025-м — 0,83 трлн руб., в 2026-м — 1,536 трлн руб.