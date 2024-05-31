Bloomberg: США замедлили выдачу лицензий на экспорт ИИ-чипов в страны Ближнего Востока

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Власти США затягивают процесс выдачи лицензий на экспорт в страны Ближнего Востока чипов-ускорителей искусственного интеллекта (ИИ) американских производителей Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) из-за проверок безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg на неназванного представителя министерства торговли США.
По его словам, ведомство проводит «тщательную проверку заявок на получение [экспортных] лицензий, связанных с самыми современными технологиями, с целью обеспечить защиту национальной безопасности». Неназванные источники пояснили агентству, что под пристальным вниманием американских властей оказались крупные партии чипов, которые собираются импортировать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. Они отметили, что пока неясно, сколько времени займет проверка, а также нет конкретного определения, что считать крупной партией.
В октябре министерство торговли США ввело ограничения на экспорт чипов, оборудования для их производства и передовых полупроводников в большую часть государств на территории Ближнего Востока. Ведомство потребовало получение специальной лицензии, которая разрешает поставки указанных товаров в ближневосточный регион. Такое решение было принято из-за опасений США в отношении Китая, который может получить доступ к новейшим технологиям через третьи страны и использовать их в военных целях.
Экспортируемые чипы представляют собой микропроцессоры, предназначенные для ускорения работы систем ИИ. Их используют в целях обработки больших объемов данных и выполнения сложных вычислений. ИИ-ускорители производят такие техгиганты, как Nvidia, AMD и Intel. ОАЭ и Саудовская Аравия претендуют на региональное лидерство в области ИИ, чтобы использовать технологию для преодоления зависимости своих экономик от нефти. Чиновники обеих стран ранее заявили, что рассматривают США как ключевого партнера в реализации своих целей.