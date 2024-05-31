Bloomberg: США замедлили выдачу лицензий на экспорт ИИ-чипов в страны Ближнего Востока

В октябре министерство торговли США ввело ограничения на экспорт чипов, оборудования для их производства и передовых полупроводников в большую часть государств на территории Ближнего Востока. Ведомство потребовало получение специальной лицензии, которая разрешает поставки указанных товаров в ближневосточный регион. Такое решение было принято из-за опасений США в отношении Китая, который может получить доступ к новейшим технологиям через третьи страны и использовать их в военных целях.