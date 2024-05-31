АТОР: отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

«Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково “со скрипом” пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как “Ленинградская область” без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт)», — сказал господин Мурадян (цитата по сайту АТОР). Он добавил, что всех родившихся до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах.