АТОР: отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

По его словам, количество случаев, когда паспорта изымаются из-за различных ошибок в них, растет. Чаще всего это происходит из-за присутствия в документах буквы «ё» и советских названий населенных пунктов.
«Эта проблема носит лавинообразный характер. Сегодня в Пулково “со скрипом” пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как “Ленинградская область” без детализации (как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт)», — сказал господин Мурадян (цитата по сайту АТОР). Он добавил, что всех родившихся до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах.
По словам вице-президента АТОР, скоро паспорта начнут проверять тщательнее. Самим туристам господин Мурадян посоветовал внимательно сверить оба паспорта. При нахождении ошибки следует обратиться в территориальные органы МВД.
В апреле на таможне екатеринбургского аэропорта Кольцово не выпустили 10-летнего мальчика из-за ошибки в загранпаспорте. В графе, где указывается место рождения, у ребенка было написано «Свердловсая обл.».
С 11 декабря в России изменились правила пересечения границы. В частности, был расширен список причин для признания загранпаспорта недействительным. В числе этих причин — лишение человека гражданства РФ или смена ФИО. Также заграничный паспорт будут изымать у граждан, призванных на военную службу.