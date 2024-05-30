Владелец «Пятерочки» объяснил подорожание яиц

Впрочем, президент X5 Group считает, что рынок должен сам себя регулировать. «Практика показывает, что чем больше рынок зарегулирован, особенно с точки зрения ценообразования, тем будет больше манипуляций в виде перекупки товара в магазинах для его перепродажи по более высокой цене. Это происходило, пока действовало соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло», — говорит топ-менеджер. Она также подчеркивает, что с яйцами никакого регулирования в итоге не было, а цена при этом сама вернулась к нормальному состоянию.