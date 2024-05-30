«Уралсиб» заработал в I квартале 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Розничный кредитный портфель на 31 марта составил 271 млрд рублей, его рост с начала года незначительно ускорился по сравнению с прошлым годом — тогда было 263 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос с начала года до 134 млрд рублей, портфель потребительских кредитов — до 88 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель банка на конец первого квартала составил 97 млрд рублей. За три месяца было выдано кредитов малому бизнесу на сумму 16 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель после вычета резервов в январе-марте текущего года вырос на 2,9% — до 384,8 млрд рублей.