«Уралсиб» заработал в I квартале 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

«Уралсиб» за первый квартал 2024 года заработал 0,9 млрд рублей чистой прибыли, следует из его отчетности по международным стандартам (МСФО), следует из отчета кредитной организации. В прошлом году в январе-марте чистая прибыль российской кредитной организации составила 5,8 млрд рублей.
В январе — марте чистые процентные доходы Уралсиба составили 8,5 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года — 7,9 млрд рублей). Чистые комиссионные доходы сократились по сравнению с результатами первого квартала прошлого года в 1,6 раза и составили 1,7 млрд рублей.
Операционные расходы «Уралсиба» в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли и составили 10,7 млрд рублей (за аналогичный период 2023 года — 9,5 млрд рублей). Совокупные расходы на резервы выросли на 20,9% — до 1,4 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель на 31 марта составил 271 млрд рублей, его рост с начала года незначительно ускорился по сравнению с прошлым годом — тогда было 263 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос с начала года до 134 млрд рублей, портфель потребительских кредитов — до 88 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель банка на конец первого квартала составил 97 млрд рублей. За три месяца было выдано кредитов малому бизнесу на сумму 16 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель после вычета резервов в январе-марте текущего года вырос на 2,9% — до 384,8 млрд рублей.
Средства клиентов в банке в I квартале 2024 года сократились на 6,2% — до 415,5 млрд рублей.
Активы банка на конец первого квартала составили 701,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,4%. Капитала банка при этом достиг 117,6 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 1%.
Кроме того, совет директоров банка «Уралсиб» 24 апреля рекомендовал акционерам проголосовать за очень щедрые дивиденды в 9,85 млрд рублей, следует из материалов банка. Из них 5,83 млрд рублей могут быть выплачены из прибыли за 2023 год, и еще более 4 млрд рублей — из нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер выплаты на акцию составляет 2,7 копейки.