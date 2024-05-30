ТМК объявила о начале очередного SPO

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) с 30 мая по 3 июня проводит вторичное размещение на Мосбирже: основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит инвесторам около 2% от общего количества ценных бумаг.
«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании». — говорится в пресс-релизе компании.
Предварительные параметры размещения:
В рамках SPO «ТМК Стил Холдинг» предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2% от общего количества акций компании. Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации будут уточнены. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера. Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу «ТМК Стил Холдинг» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на размещение, «будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели». Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии. Покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию.
Ранее, в марте 2024 года, акции Компании были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи.
В сентябре 2023 года ТМК привлекла таким образом почти 4 млрд рублей на Московской бирже. Цена размещения акций тогда составила 220,68 рублей за бумагу — выше середины изначально объявленного ценового диапазона (от 215 до 230 рублей).