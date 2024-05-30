Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу «Русхимальянса» 238 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank AG в пользу «дочки» «Газпрома», компании «Русхимальянс», 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел. Кроме того, суд потребовал от банка выплаты неустойки в размере почти 480 тысяч евро, начисленных на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.
Кроме того, суд определил заменить обеспечительные меры по иску и ограничиться арестом денежных средств на сумму в пределах 238,6 млн евро на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank AG в ООО «Дойче Банк». Обеспечительные меры, введенные судом первоначально в середине мая 2024 года, предполагали также арест акций и долей в ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank. — FM) и ООО «Технологический центр Дойче Банка» (компания, которая создает программное обеспечение и инновационные решения для инвестиционного банкинга. — FM). В тесте резолютивного решения говорится, что суд отказал РХА в обращении взыскания на эти доли участия.
Компания «Русхимальянс», 50% акций которой принадлежит «Газпрому», подала иск против Deutsche Bank AG 28 июня 2023 года (через день после этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал еще один иск компании к другому немецкому банку, Commerzbank). Дочка «Газпрома» требовала от Deutsche Bank AG более 238 млн евро (более 23,7 млрд рублей) за выплаты по банковской гарантии и неустойки за просрочку этих выплат.
«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе поселка Усть-Луги. Компания была учреждена «Газпромом» и «Русгаздобычей» на паритетных условиях.
Frank Media направили запрос в Deutsche Bank.