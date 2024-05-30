Суд взыскал с Deutsche Bank в пользу «Русхимальянса» 238 млн евро

Кроме того, суд определил заменить обеспечительные меры по иску и ограничиться арестом денежных средств на сумму в пределах 238,6 млн евро на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank AG в ООО «Дойче Банк». Обеспечительные меры, введенные судом первоначально в середине мая 2024 года, предполагали также арест акций и долей в ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank. — FM) и ООО «Технологический центр Дойче Банка» (компания, которая создает программное обеспечение и инновационные решения для инвестиционного банкинга. — FM). В тесте резолютивного решения говорится, что суд отказал РХА в обращении взыскания на эти доли участия.