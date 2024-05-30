Суд взыскал с Deutsche Bank более €238 млн по иску «Русхимальянса»

«Русхимальянс» подал иск к Deutsche Bank 28 июня 2023 года. Претензии российской компании были связаны с расторжением контракта с немецкой Linde, которая до начала боевых действий на Украине была подрядчиком строительства завода в Усть-Луге. Linde в июле 2021 года заключила контракт с российской компанией на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области, но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС, получив при этом аванс в €1,1 млрд. Выплатить средства компании Deutsche Bank не мог, поскольку это нарушало бы европейские санкции в отношении России.