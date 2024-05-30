Суд принял в залог ОФЗ вместо ареста активов по иску «РусХимАльянса» к UniCredit

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области слегка смягчил обеспечительные меры в деле по иску «дочки» Газпрома «РусХимАльянс» к итальянской группе UniCredit, сообщается в материалах дела.
Изначально арест был наложен на имущество Юникредитбанк (доли участия в ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант») и мюнхенского UniCredit Bank на сумму в 463 млн евро на ценные бумаги, недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на всех банковских счетах (за исключением счетов типа «С» и «И»).
Новым решением суд наложил арест на пакеты облигаций ОФЗ различных выпусков на 58 млрд рублей. Также в пределах суммы 462 млн евро наложен арест на имущество UniCredit: ценные бумаги, денежные средства и недвижимое имущество. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства UniCredit Bank об отмене обеспечительных мер. Однако, в новом решении нет распоряжения на арест долей участия в ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».
В августе 2023 года компания «Русхимальянс» подала иск к UniCredit Bank с целью взыскать с группы более 45,6 млрд рублей. Группа прекратила выплаты по облигациям в отношении компании еще в 2022 году. Объяснялось это введением против российских компаний санкций ЕС. Однако в ноябре рассмотрение дела было отложено из-за паралельного процесса в Лондоне.
Высокий суд Англии и Уэльса 2 февраля запретил дочке «Газпрома» — «Русхимальянсу» и банковской группе UniCredit (конкретно его дочке UniCredit Bank GmbH) продолжать судебное разбирательство в России, говорится в материалах суда. Это был первый случай вынесения судом окончательного запрета на подачу иска (обязательная антиисковая защита) для ограничения разбирательства, начатого в нарушение арбитражного соглашения, писали в своем комментарии юристы Latham & Watkins.
Однако, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 мая 2024 года встал на сторону дочки «Газпрома», компании «Русхимальянс», и наложил арест на активы, принадлежащие Юникредитбанку, на 462 млн евро. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник, 20 мая, выразил обеспокоенность в связи с решением российского суда об аресте активов банка UniCredit, передает Reuters. Таяни заявил, что его беспокоит, что уже во второй раз решение российских властей ударило по активам и собственности итальянской компании. По его словам, он будет созывать подобные встречи каждый раз, когда ситуация в России потребует вмешательства властей.
17 июня 2024 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области должно состояться основное заседание по иску к UniCredit, на котором будет определен дальнейший ход российского разбирательства.
UniCredit, оставшийся в России после февраля 2022 года, притом сталкивается с растущим давлением со стороны надзорных органов еврозоны, требующих сократить бизнес в России.