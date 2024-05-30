Суд принял в залог ОФЗ вместо ареста активов по иску «РусХимАльянса» к UniCredit

Однако, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 мая 2024 года встал на сторону дочки «Газпрома», компании «Русхимальянс», и наложил арест на активы, принадлежащие Юникредитбанку, на 462 млн евро. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник, 20 мая, выразил обеспокоенность в связи с решением российского суда об аресте активов банка UniCredit, передает Reuters. Таяни заявил, что его беспокоит, что уже во второй раз решение российских властей ударило по активам и собственности итальянской компании. По его словам, он будет созывать подобные встречи каждый раз, когда ситуация в России потребует вмешательства властей.