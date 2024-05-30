«Роснано» снова заявила о риске банкротства

В феврале «Роснано» подала в Арбитражный суд Москвы иск «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Как сообщали со ссылкой на источник «Ведомости», компания хотела признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году. В марте госкорпорация ВЭБ.РФ заявила, что иск «Роснано» юридически несостоятелен. В иске в качестве иных лиц «Роснано» просила привлечь к разбирательству ВЭБ, Минэкономики и Минфин. Ответчики не указаны.