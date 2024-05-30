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Роскачество обнаружило кишечную палочку и фитостерин в мороженом

Обнаружены нарушения качества в мороженом: кишечная палочка, замена молочного жира и примеси дрожжей и плесени.

Источник: РИА "Новости"

По результатам исследования, проведенного Роскачеством, в двух из 38 проверенных марок мороженого, представленного в российских магазинах, была обнаружена кишечная палочка. Эти марки — пломбир «Мишка на полюсе» от компании «Шин Лайн» из Казахстана и мороженое «Ермолино». Такие проблемы могут возникать при отсутствии термической обработки продуктов.

Кишечная палочка способна вызвать острые кишечные инфекции, проявляющиеся симптомами, такими как боли в животе, повышение температуры, тошнота, диарея, что ведет к дегидратации организма.

Для исследования закупалась продукция 37 российских брендов и одного из Казахстана (мороженое «Мишка на полюсе» бренда «Шин Лайн»). Среди соответствующих требованиям — мороженое марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

«Шин Лайн» опровергает выводы российской организации, ссылаясь на результаты исследования независимой лаборатории Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. Представитель компании предположил, что причиной проблемы могло стать нарушение правил транспортировки и хранения продукции.

Кроме того, выявлены случаи подмены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» был найден фитостерин, и нормы молочного жира не соблюдались. В «Вкусландии» и «Ленинградском» обнаружены отклонения в составе жирных кислот, указывающие на подмену молочного жира. Некоторые марки содержали дрожжи и плесень, однако их количество не превышало установленных норм для мороженого. Также в отдельных случаях масса продукта или содержание белка отличались от заявленных показателей.

Более 60% исследованных марок соответствовали требованиям качества. Подробнее об исследовании можно узнать на официальном сайте Роскачества.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».