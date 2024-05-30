Роскачество обнаружило кишечную палочку и фитостерин в мороженом

Кроме того, выявлены случаи подмены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» был найден фитостерин, и нормы молочного жира не соблюдались. В «Вкусландии» и «Ленинградском» обнаружены отклонения в составе жирных кислот, указывающие на подмену молочного жира. Некоторые марки содержали дрожжи и плесень, однако их количество не превышало установленных норм для мороженого. Также в отдельных случаях масса продукта или содержание белка отличались от заявленных показателей.