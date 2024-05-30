Роскачество обнаружило кишечную палочку и фитостерин в мороженом

По результатам исследования, проведенного Роскачеством, в двух из 38 проверенных марок мороженого, представленного в российских магазинах, была обнаружена кишечная палочка. Эти марки — пломбир «Мишка на полюсе» от компании «Шин Лайн» из Казахстана и мороженое «Ермолино». Такие проблемы могут возникать при отсутствии термической обработки продуктов.
Кишечная палочка способна вызвать острые кишечные инфекции, проявляющиеся симптомами, такими как боли в животе, повышение температуры, тошнота, диарея, что ведет к дегидратации организма.
«Шин Лайн» опровергает выводы российской организации, ссылаясь на результаты исследования независимой лаборатории Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. Представитель компании предположил, что причиной проблемы могло стать нарушение правил транспортировки и хранения продукции.
Кроме того, выявлены случаи подмены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» был найден фитостерин, и нормы молочного жира не соблюдались. В «Вкусландии» и «Ленинградском» обнаружены отклонения в составе жирных кислот, указывающие на подмену молочного жира. Некоторые марки содержали дрожжи и плесень, однако их количество не превышало установленных норм для мороженого. Также в отдельных случаях масса продукта или содержание белка отличались от заявленных показателей.
Более 60% исследованных марок соответствовали требованиям качества. Подробнее об исследовании можно узнать на официальном сайте Роскачества.
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