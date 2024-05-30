Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ

Как отмечается в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля, за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».
Вместе с местным оператором газификации должны быть утверждены планы-графики, говорится в поручении. Обо всех результатах руководство регионов должно проинформировать правительство.
Кабмин уже к 15 августа должен «организовать методологическое сопровождение работ», а также «обеспечить проведение анализа результатов таких работ», предписывает президент.
Путин предложил расширить программу социальной газификации в послании Федеральному собранию. Глава государства отмечал, что на границах многих населенных пунктов, в которых проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества, где «люди годами, из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки», но к сетям не подключены. По подсчетам Минэнерго, программа может коснуться 1,5 млн домов.