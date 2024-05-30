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Путин поручил к августу утвердить графики газификации СНТ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Руководство регионов должно к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. К тому же сроку — 1 августа — поручено утвердить графики подключения участков.

Источник: Reuters

Как отмечается в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля, за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».

Вместе с местным оператором газификации должны быть утверждены планы-графики, говорится в поручении. Обо всех результатах руководство регионов должно проинформировать правительство.

Кабмин уже к 15 августа должен «организовать методологическое сопровождение работ», а также «обеспечить проведение анализа результатов таких работ», предписывает президент.

Путин предложил расширить программу социальной газификации в послании Федеральному собранию. Глава государства отмечал, что на границах многих населенных пунктов, в которых проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества, где «люди годами, из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки», но к сетям не подключены. По подсчетам Минэнерго, программа может коснуться 1,5 млн домов.