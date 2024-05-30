Орбан объяснил, почему Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС

По словам Орбана, Венгрия остается в Евросоюзе, потому что три четверти экспорта страны идет на единый рынок Европы. Премьер-министр отметил, что это является жизненно важно для открытой экономики Венгрии с населением в 10 млн человек. Он подчеркнул, что страна является частью Запада, даже если она родом с Востока.