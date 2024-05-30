Названа стоимость минимального набора россиян для отпуска

Ранее, 22 мая, сообщалось, что летом 2024 года в отпуск пойдут 75% работающих россиян. Об этом говорится в результатах исследовании Русской школы управления. При этом 25% опрошенных не будут брать отпуск: 57% из них предпочитают другое время года, 29% не могут уйти из-за высокой сезонной активности в компании, а 14% — из-за установленного графика отпусков. Респонденты, которые будут отдыхать, планируют провести время на море (30%), в путешествии (34%), дома (26%), на даче (10%).