Названа стоимость минимального набора россиян для отпуска

В минимальный отпускной набор с такой стоимостью войдут: чемодан, купальник или плавки, платье или шорты, шляпа и очки, пляжная обувь и кроссовки, а также косметика для загара.
По данным аналитиков ЮMoney, с 1 по 26 мая оборот платежей в гостиницах вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число бронирований увеличилось на 89%, а плательщиков стало на 83% больше. Средний чек вырос на 43% и составил 13 605 рублей.
Эксперты «Чек Индекса» отметили, что в этом году на фоне роста потребительской уверенности многие россияне выбирают более комфортные условия отдыха, в том числе курортные форматы. С 1 апреля по 20 мая этого года покупок туров стало на 17% больше, чем год назад. Средний чек на туры увеличился на 14% и составил 64 730 рублей.
«В России развивается инфраструктура для внутреннего туризма, открываются новые туристические локации, а существующие становятся лучше. У россиян появляется больше вариантов для “ленивого” отдыха, что укрепляет интерес к таким форматам отпуска», — уточнили эксперты «Чек Индекса».
По информации аналитиков, число покупок чемоданов в апреле-мае 2024 года выросло на 62% год к году. Средний чек увеличился на 10% и составил 4030 рублей.
«С мая россияне активно готовятся к отпускному сезону — покупают курортную одежду, крема для загара и обувь для пляжа. Мы в ЮMoney видим рост спроса на эти категории товаров», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.
С 1 по 26 мая оборот платежей в магазинах косметики и парфюмерии вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, платежей стало больше на 34%, а покупателей — на 30%. Средний чек увеличился на 23%, до 6820 рублей.
За тот же период обороты магазинов одежды для активного отдыха и спорта выросли на 84% год к году. Число покупок увеличилось на 63%, а количество плательщиков — на 30%. Средний чек достиг 11 471 рубля.
Кроме того, с 1 по 20 мая выросло число покупок купальников — на 34% относительно прошлогоднего уровня. Средний чек вырос на 34%, до 1984 рублей. Россияне также стали чаще приобретать шлепки и сланцы (на 18% больше покупок год к году), средний чек составил 814 рублей (+8%).
Ранее, 22 мая, сообщалось, что летом 2024 года в отпуск пойдут 75% работающих россиян. Об этом говорится в результатах исследовании Русской школы управления. При этом 25% опрошенных не будут брать отпуск: 57% из них предпочитают другое время года, 29% не могут уйти из-за высокой сезонной активности в компании, а 14% — из-за установленного графика отпусков. Респонденты, которые будут отдыхать, планируют провести время на море (30%), в путешествии (34%), дома (26%), на даче (10%).