На Уолл-стрит предсказали обвал акций на 70%

Американские фондовые рынки попали в горнило экстремального FOMO, заявил президент инвестиционного фонда Hussman Investment Trust Джон Хассман. Он отметил, что акции компаний США переоценены, и сдувание пузыря на рынке приведет к падению S&P 500 на 50−70%.
Исторические максимумы на фондовом рынке США производят впечатление безудержного ралли, но это «бычий» рост, окончание которого неминуемо приведет к обрушению рынка акций рухнет, рассказал Джон Хассман.
За последние 12 месяцев индекс S&P 500 вырос примерно на 25%. Исторический максимум был зафиксирован на торгах 23 мая на отметке 5341,88 пункта. По итогам торгов в среду, 30 мая, индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,7% — на уровне 5266,95 пункта.
Ранее Джон Хассмен назвал рынок акций США пузырем исторических масштабов, сдувание которого может разорить инвесторов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».