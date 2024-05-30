На Уолл-стрит предсказали обвал акций на 70%

За последние 12 месяцев индекс S&P 500 вырос примерно на 25%. Исторический максимум был зафиксирован на торгах 23 мая на отметке 5341,88 пункта. По итогам торгов в среду, 30 мая, индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,7% — на уровне 5266,95 пункта.