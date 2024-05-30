На бирже образовались риски новых продаж

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением из-за ухудшения внешнего фона и снижения в том числе цен на многие сырьевые товары. В течение сессии участники будут ждать финансовых результатов Аэрофлота, Роснефти и Транснефти за 1-й квартал, при этом акции последней сохраняют стабильность даже в условиях падении всего рынка в ожидании объявления о дивидендах за 2023 год, совет директоров по которым состоялся накануне. На СПБ Бирже стартуют торги акциями нового эмитента Элемент — совместного предприятия АФК «Системы» и госкорпорации Ростех. За рубежом основной тон настроениям продолжают задавать ожидания в отношении динамики процентных ставок.