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На бирже образовались риски новых продаж

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: AP 2023

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией ключевых инфляционных данных в Европе и США пессимистичны.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после очередной волатильной сессии показали разнонаправленную динамику. Рублевый индикатор вырос на 0,5% и остался выше 3300 пунктов, тем не менее пока не смог отвоевать сопротивления 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого может зависеть направление его движения в ближайшие недели. Индекс РТС удержался выше 1165 пунктов, но по итогам сессии потерял 0,6% в том числе из-за нисходящей коррекции рубля.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,80 ₽, 96,99 ₽ и 12,35 ₽ соответственно и сохраняя склонность к сдержанной коррекции от недавних локальных максимумов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением из-за ухудшения внешнего фона и снижения в том числе цен на многие сырьевые товары. В течение сессии участники будут ждать финансовых результатов Аэрофлота, Роснефти и Транснефти за 1-й квартал, при этом акции последней сохраняют стабильность даже в условиях падении всего рынка в ожидании объявления о дивидендах за 2023 год, совет директоров по которым состоялся накануне. На СПБ Бирже стартуют торги акциями нового эмитента Элемент — совместного предприятия АФК «Системы» и госкорпорации Ростех. За рубежом основной тон настроениям продолжают задавать ожидания в отношении динамики процентных ставок.

События дня:

  • уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
  • пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
  • еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
  • индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
  • выступление представителя ФРС Уильямса (19.05 мск)
  • выступление главы Банка Англии Бейли (21.50 мск)
  • квартальные результаты Costco, Best Buy
  • на СПБ Бирже начнутся торги акциями Элемент
  • финансовые результаты Аэрофлота, Транснефти, Роснефти за 1-й кв 2024 г по МСФО
  • акционеры ММК обсудят дивиденды за 2023 г
  • акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 2023 г

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».