На бирже образовались риски новых продаж

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией ключевых инфляционных данных в Европе и США пессимистичны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после очередной волатильной сессии показали разнонаправленную динамику. Рублевый индикатор вырос на 0,5% и остался выше 3300 пунктов, тем не менее пока не смог отвоевать сопротивления 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого может зависеть направление его движения в ближайшие недели. Индекс РТС удержался выше 1165 пунктов, но по итогам сессии потерял 0,6% в том числе из-за нисходящей коррекции рубля.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,80 ₽, 96,99 ₽ и 12,35 ₽ соответственно и сохраняя склонность к сдержанной коррекции от недавних локальных максимумов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением из-за ухудшения внешнего фона и снижения в том числе цен на многие сырьевые товары. В течение сессии участники будут ждать финансовых результатов Аэрофлота, Роснефти и Транснефти за 1-й квартал, при этом акции последней сохраняют стабильность даже в условиях падении всего рынка в ожидании объявления о дивидендах за 2023 год, совет директоров по которым состоялся накануне. На СПБ Бирже стартуют торги акциями нового эмитента Элемент — совместного предприятия АФК «Системы» и госкорпорации Ростех. За рубежом основной тон настроениям продолжают задавать ожидания в отношении динамики процентных ставок.
События дня:
- уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
- пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
- выступление представителя ФРС Уильямса (19.05 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (21.50 мск)
- квартальные результаты Costco, Best Buy
- на СПБ Бирже начнутся торги акциями Элемент
- финансовые результаты Аэрофлота, Транснефти, Роснефти за 1-й кв 2024 г по МСФО
- акционеры ММК обсудят дивиденды за 2023 г
- акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».