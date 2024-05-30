Мосбиржа опубликовала новые базы расчета индексов

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». Акции «Магнита» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета этих индексов. В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «ТКС Холдинг», А бумаги «Объединенной компании “Русал” покинут ее. База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций “Группы Астра”, “Европлана” и “МТС-банка”, и исключения депозитарных расписок на акции “Фикс Прайс Груп”. В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут акции “Европлана”, “МТС-банка”, “Софтлайна”, “Россети Северо-Запад”, “Диасофта” и МФК “Займер”. Ее покинет ряд бумаг, в частности СПБ Биржа, “РКК “Энергия” им. С. П. Королёва”, “ЧМК” и “Нижнекамскнефтехима”, а также депозитарные расписки “Фикс Прайс Груп”. Отраслевой Индекс информационных технологий изменится за счет включения акций ПАО “Софтлайна” и “Диасофта”. Депозитарные расписки “Фикс Прайс Груп” покинут отраслевой Индекс потребительского сектора. В базу расчета Индекса электроэнергетики войдут акции компании “Россети Северо-Запад”. В отраслевой Индекс финансов войдут акции “Европлан”, “МТС-Банка” и МФК “Займер”, при этом акции ПАО “СПБ Биржа” покинут и этот индекс. В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции “Группы Астра” и “Ренессанс Страхования”.