Каким будет курс рубля 31 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг не показал выраженного тренда, продавцы доминировали. Попытка отскока вывела индекс Мосбиржи в район 3340 п.. после чего бенчмарк откатился к 3300 п. Из факторов поддержки можно отметить ослабление рубля. Давление оказывало ценовое снижение в нефти и других commodities.
Внешние настроения остаются неустойчивыми. Уточненная оценка американского ВВП за I квартал — 1,3% — уступила первоначальной (1,6%), индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за апрель показал неожиданный спад −7,7% м/м при ожидавшихся −1,1%. Безработица в еврозоне, согласно апрельским данным, достигла рекордного минимума в 6,4%.
В пятницу станут известны индексы PMI Китая и предварительный ИПЦ еврозоны за минувший месяц. Селигдар проведет Дени инвестора. Акционеры Мосбиржи и Европалана на собраниях обсудят утверждение дивидендов.
В конце недели покупательская активность может быть пониженной, основные покупки инвесторы могут отложить на начало будущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 мая- 3275−3375 п.
Курс рубля к доллару в четверг еще на шаг приблизился к круглой цели 90 и с большой вероятностью краткосрочно ее преодолеет. Движение закономерно в свете завершения налогового периода, высоких бюджетных расходов, а также повышенного спроса на валюту со стороны импортёров, инвесторов и собирающихся в зарубежные отпуска. Противовесом давлению выступают высокие ставки, нормы возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Кроме того, глобальный доллар отступил, индекс DXY сегодня терял 0,4% вблизи 104,6 п. По нашим оценкам, краткосрочно пара доллар-рубль может двигаться в пределах 88,5−90,5.
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