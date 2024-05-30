Каким будет курс рубля 31 мая 2024: прогноз эксперта

Курс рубля к доллару в четверг еще на шаг приблизился к круглой цели 90 и с большой вероятностью краткосрочно ее преодолеет. Движение закономерно в свете завершения налогового периода, высоких бюджетных расходов, а также повышенного спроса на валюту со стороны импортёров, инвесторов и собирающихся в зарубежные отпуска. Противовесом давлению выступают высокие ставки, нормы возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Кроме того, глобальный доллар отступил, индекс DXY сегодня терял 0,4% вблизи 104,6 п. По нашим оценкам, краткосрочно пара доллар-рубль может двигаться в пределах 88,5−90,5.