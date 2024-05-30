Кому повысят пенсии с 1 июня 2024 года

Повышение пенсий с первого июня могут ожидать только некоторые категории пенсионеров. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.