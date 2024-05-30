Кому повысят пенсии с 1 июня 2024 года

Прежде всего, двойную фиксированную часть страховой пенсии получат те, кто достиг возраста 80 лет. Доплата составит 8 134 рубля.
Также прибавку могут получить те граждане, кто оформил инвалидность 1 группы.
Кроме того, ждать увеличения пенсии могут граждане, которые обращались в территориальный отдел СФР и им пересчитали пенсию в сторону увеличения.
В ст. 18 ФЗ N 400 «О страховых пенсиях» указаны все случаи, по которым может проводиться перерасчет, отметила экономист.
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