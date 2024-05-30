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Кому повысят пенсии с 1 июня 2024 года

Повышение пенсий с первого июня могут ожидать только некоторые категории пенсионеров. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Источник: РИА "Новости"

Прежде всего, двойную фиксированную часть страховой пенсии получат те, кто достиг возраста 80 лет. Доплата составит 8 134 рубля.

Также прибавку могут получить те граждане, кто оформил инвалидность 1 группы.

Кроме того, ждать увеличения пенсии могут граждане, которые обращались в территориальный отдел СФР и им пересчитали пенсию в сторону увеличения.

В ст. 18 ФЗ N 400 «О страховых пенсиях» указаны все случаи, по которым может проводиться перерасчет, отметила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».