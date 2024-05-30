Кому положен сокращенный рабочий день в жару

По его словам, ряд санитарных правил устанавливает предельные значения температур, допустимых в помещениях.
Так, согласно
Кроме ГОСТа, температура в жилых помещениях регулируется еще одним нормативом, закрепленным в СанПиН 2.1.2.2645−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
В данных правилах установлено, что оптимальная температура в жилом помещении должна составлять 22−25 градусов, а допустимая: 20−28 градусов по Цельсию.
Эти требования основаны на медицинских показателях, согласно которым оптимальная температура — это показатели, которые при длительном воздействии на человека обеспечивают нормальное состояние организма и ощущение комфорта. А допустимые показатели при длительном воздействии могут привести к ощущениям дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.
Таким образом, температурные значения, превышающие допустимые 28 градусов для жилых помещений, могут привести к ухудшению здоровья человека. Это же относится и к помещениям, в которых люди находятся длительное время — работают, лечатся, получают знания
«Исходя из положений трудового законодательства, обеспечение нормальных условий труда — прямая обязанность работодателя», — указывает юрист.
В жаркую погоду нормальный температурный режим в рабочих помещениях может обеспечиваться кондиционированием и проветриванием.
При этом, основываясь на приведенные выше нормативы, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 1 час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, на 2 часа, если температура составляет 29 градусов, на 4 часа при температуре 30,5 градусов и выше.
По словам Соловьева, это касается абсолютно всех категорий работников.
Однако жаркая погода может стать причиной плохого самочувствия у людей старшего возраста, тех, кто страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, сердечными недугами, гипертонией, находится в состоянии беременности.
В этом случае ответственность за состояние здоровья указанных категорий сотрудников полностью лежит на работодателе.
И в случае недомогания, вызванного жаркой погодой или высокой температурой в рабочем помещении, работодатель должен позаботиться о состоянии здоровья своих сотрудников, обеспечив надлежащие условия труда и отдыха.
«Это может быть реализовано в виде сокращения продолжительности рабочего времени, предоставления отгула, временного перевода сотрудника на удаленный режим работы», — говорит Иван Соловьев.
Кроме того, согласно нормативам Роспотребнадзора, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях при температуре не выше 25 градусов. Суммарно за смену на жаре сотрудники могут работать не более 4−5 часов, если используют спецодежду, и не больше 1,5−2 часов без нее.
Как отмечает эксперт, все указанные нормативы должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись.
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