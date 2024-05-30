Кому положен сокращенный рабочий день в жару

Кроме того, согласно нормативам Роспотребнадзора, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях при температуре не выше 25 градусов. Суммарно за смену на жаре сотрудники могут работать не более 4−5 часов, если используют спецодежду, и не больше 1,5−2 часов без нее.