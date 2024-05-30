КНР заявила о планах укрепить связи с арабскими странами в торговле и энергетике

«Китай будет и дальше укреплять стратегическое сотрудничество с арабской стороной в нефтегазовой сфере, — подчеркнул он, выступая на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, состоявшейся в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. — Мы готов ускорить переговоры по двусторонним и региональным соглашениям о свободной торговле, продвигать механизм диалога по сотрудничеству в области электронной коммерции».