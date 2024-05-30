Китай снял ограничения на ввоз австралийской говядины

«Ограничения для пяти предприятий по переработке говядины отменены», — сказал Фаррелл, отметив, что правительство «продолжит оказывать давление на Китай, чтобы он устранил оставшиеся торговые ограничения, в том числе для австралийских поставщиков свежих лобстеров».
Министр также указал, что торговые ограничения, введенные Китаем в 2020 году в отношении таких австралийских товаров, как свежее мясо и морепродукты, ячмень, хлопок, овсяное сено, вино, уголь, медная руда и лесоматериалы, привели к сокращению экспорта на 20,6 млрд австралийских долларов ($13,6 млрд).
Ранее Пекин в несколько этапов отменил часть экономических санкций, введенных в отношении Канберры в 2020 году, и снизил торговые пошлины на несколько австралийских товаров, однако экспортные ограничения по-прежнему действуют для экспортеров омаров и двух мясоперерабатывающих предприятий.
В последние годы отношения Китая и Австралии были напряженными. Пекин прежде всего обеспокоен активизацией сотрудничества Канберры с Вашингтоном в области безопасности (трехстороннее военное соглашение AUKUS), а также планами США построить к концу 2026 года на австралийской территории базу для американских стратегических бомбардировщиков B-52. Австралия в свою очередь выражает обеспокоенность растущей активностью КНР в регионе и обвиняет Пекин в нарушении правил свободного судоходства.
Ситуацию осложняли трения в торговой сфере. Китай ввел высокие торговые пошлины на несколько ключевых товаров из Австралии и ограничил поток туристов после заявления австралийской стороны о необходимости проведения международного расследования обстоятельств и причин распространения коронавируса. После прихода к власти в Австралии нового правительства в мае 2022 года отношения между странами стали налаживаться, Китай отменил большую часть торговых ограничений.