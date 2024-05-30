Китай снял ограничения на ввоз австралийской говядины

В последние годы отношения Китая и Австралии были напряженными. Пекин прежде всего обеспокоен активизацией сотрудничества Канберры с Вашингтоном в области безопасности (трехстороннее военное соглашение AUKUS), а также планами США построить к концу 2026 года на австралийской территории базу для американских стратегических бомбардировщиков B-52. Австралия в свою очередь выражает обеспокоенность растущей активностью КНР в регионе и обвиняет Пекин в нарушении правил свободного судоходства.