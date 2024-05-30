Как оформить пособие по уходу за пожилым человеком и кто его может получить

При этом неважно, кем является пожилой для ухаживающего и проживают ли они совместно.
Ухаживать за 80-летним гражданином могут как родственники, так и соседи или знакомые.
Размер компенсационной выплаты, по словам юриста, составляет 1200 рублей ежемесячно.
Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.
Пожилой человек сам рассчитывается полученными средствами с лицом, осуществляющим за ним уход, поясняет Соловьев.
Оформить уход за пожилым человеком можно онлайн в Личном кабинете на сайте Социального фонда либо на портале Госуслуг.
Технически это выглядит следующим образом: в Личном кабинете на сайте СФР гражданин, ухаживающий за пожилым человеком и сам пенсионер, подают два заявления в разделе «Социальные выплаты»:
— подается из личного кабинета того, кто будет ухаживать: «О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином».
— подается из личного кабинета того, за кем будут ухаживать «О согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».
«Если у пожилого человека нет личного кабинета, то заявление можно подать из Личного кабинета того, кто будет ухаживать. Но при этом, данный гражданин должен представить в СФР нотариально заверенную доверенность», — говорит эксперт.
Также заявление можно подать лично, придя в клиентскую службу СФР.
Конечно, в таком случае лучше заранее записаться на прием. Сделать это можно также онлайн.
Как отмечает юрист, при личной подаче заявления в клиентскую службу Социального фонда, в офис должны прийти и ухаживающий и пенсионер, за которым будет осуществляться уход.
При невозможности последнего нанести визит, в клиентскую службу может быть представлена нотариально заверенная доверенность.
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