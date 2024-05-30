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Как оформить пособие по уходу за пожилым человеком и кто его может получить

Компенсационная выплата по уходу за пожилым человеком, достигшим 80-летнего возраста, выплачивается неработающим, но трудоспособным лицам, которые при этом не получают пособие по безработице в службе занятости. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: РИА "Новости"

При этом неважно, кем является пожилой для ухаживающего и проживают ли они совместно.

Ухаживать за 80-летним гражданином могут как родственники, так и соседи или знакомые.

Размер компенсационной выплаты, по словам юриста, составляет 1200 рублей ежемесячно.

Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Пожилой человек сам рассчитывается полученными средствами с лицом, осуществляющим за ним уход, поясняет Соловьев.

Оформить уход за пожилым человеком можно онлайн в Личном кабинете на сайте Социального фонда либо на портале Госуслуг.

Технически это выглядит следующим образом: в Личном кабинете на сайте СФР гражданин, ухаживающий за пожилым человеком и сам пенсионер, подают два заявления в разделе «Социальные выплаты»:

— подается из личного кабинета того, кто будет ухаживать: «О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином».

— подается из личного кабинета того, за кем будут ухаживать «О согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином».

«Если у пожилого человека нет личного кабинета, то заявление можно подать из Личного кабинета того, кто будет ухаживать. Но при этом, данный гражданин должен представить в СФР нотариально заверенную доверенность», — говорит эксперт.

Также заявление можно подать лично, придя в клиентскую службу СФР.

Конечно, в таком случае лучше заранее записаться на прием. Сделать это можно также онлайн.

Как отмечает юрист, при личной подаче заявления в клиентскую службу Социального фонда, в офис должны прийти и ухаживающий и пенсионер, за которым будет осуществляться уход.

При невозможности последнего нанести визит, в клиентскую службу может быть представлена нотариально заверенная доверенность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».