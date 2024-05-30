Глава Ботсваны: стране «конец», если на место ее алмазов придут искусственные

Согласно данным отраслевой организации Kimberley Process Certification Scheme, в 2022 году Ботсвана произвела 20% от общего объема алмазного сырья в мире, уступив лишь России. Однако южноафриканская страна занимает первое место в мире по стоимости добытых алмазов. Драгоценные камни приносят до 40% государственных доходов, 75% валютных поступлений и обеспечивают треть национального производства. «Если выращенные в лаборатории алмазы займут наше место, то нам с вами конец», — сказал Масиси журналистам, отбывая в Соединенные Штаты. Он добавил, что будет вести «мирное наступление» на выращенные в лаборатории алмазы, делая их менее привлекательными для покупателей. По данным Reuters, на выставке Масиси также планирует пролоббировать идею отказаться от обязательной сертификации всех алмазов в Антверпене (Бельгия), на которой настаивают члены «Большой семерки». На долю США приходится около 40% всех покупок бриллиантов в мире.