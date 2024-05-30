Глава Ботсваны: стране «конец», если на место ее алмазов придут искусственные

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) назвал синтетические бриллианты угрозой для экономической жизни страны, которой драгоценные камни приносят до 40% государственных доходов и 75% валютных поступлений, сообщает Reuters.
На этой неделе Масиси отправится в США, где примет участие в выставке JCK Show в Лас-Вегасе, которая считается крупнейшим в мире ювелирным мероприятием. Там он намерен продвигать Ботсвану в качестве ведущего производителя этичных бриллиантов, чтобы сохранить свою долю на рынке природных алмазов.
Согласно данным отраслевой организации Kimberley Process Certification Scheme, в 2022 году Ботсвана произвела 20% от общего объема алмазного сырья в мире, уступив лишь России. Однако южноафриканская страна занимает первое место в мире по стоимости добытых алмазов. Драгоценные камни приносят до 40% государственных доходов, 75% валютных поступлений и обеспечивают треть национального производства. «Если выращенные в лаборатории алмазы займут наше место, то нам с вами конец», — сказал Масиси журналистам, отбывая в Соединенные Штаты. Он добавил, что будет вести «мирное наступление» на выращенные в лаборатории алмазы, делая их менее привлекательными для покупателей. По данным Reuters, на выставке Масиси также планирует пролоббировать идею отказаться от обязательной сертификации всех алмазов в Антверпене (Бельгия), на которой настаивают члены «Большой семерки». На долю США приходится около 40% всех покупок бриллиантов в мире.
Ботсвана и ее партнер De Beers, которая будет выделена из материнской компании Anglo American, планируют 28 июня начать первый этап проекта стоимостью $6 млрд, направленный на продление срока службы рудника Джваненг с текущего 2032 года до 2054 года. Джваненг, работающий с 1982 года, производит в среднем 11 миллионов каратов алмазов в год, на нем занято 2100 постоянных сотрудников и 3200 подрядчиков.
В начале февраля производители алмазов De Beers и государственная компания Ботсваны Okavango Diamond Company обратились к «Большой семерке» (G7) с просьбой «учесть непредвиденные последствия», связанные с санкциями блока в отношении российских алмазов. Согласно постановлению Совета ЕС 2023/2878, единственным пунктом, куда теперь будут поступать алмазы в ЕС и где они также будут проходить проверку, станет таможенная служба Антверпена.
«Фактически (африканские производители — Reuters) будут вынуждены отправлять все свои алмазы в одном направлении, а не выбирать…», — сказал генеральный директор De Beers Эл Кук. По его словам, африканские этические алмазы (то есть те алмазы, которые добываются и обрабатываются с соблюдением высоких стандартов этики и социальной ответственности — прим. FM) из-за этого станут намного дороже.
По словам Кука, в его компании «понимают и поддерживают необходимость введения санкций G7 в отношении алмазов из России», которые были введены в ответ на действия России на Украине. Однако, по его мнению, «действительно важно», чтобы вводимые санкции достигали желаемых целей, не вызывая при этом «ужасных побочных эффектов».
Кроме производителей, на санкционное законодательство в отношении алмазов жаловались индийские огранщики и американские ювелиры, что, по данным источника Reuters, побудило Соединенные Штаты задуматься о пересмотре самых строгих элементов запрета на поставки алмазов из РФ.