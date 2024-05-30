Где подработать студенту летом в 2024 году

Лето в России — традиционно высокий сезон подработок для студентов и молодых специалистов. Рост количества вакансий на фоне общего дефицита кадров указывает на то, что работодатели готовы приглашать кандидатов без опыта работы. Также в летний сезон компании активно предоставляют молодым соискателям рабочие места. Об этом рассказал заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка Александр Ветерков.
По данным Работа.ру, чаще всего соискателям без опыта предлагают работу курьерами, операторами кол-центров и администраторами (23% от общего числа вакансий для студентов).
Молодых специалистов ждут в сфере торговли (21% предложений) и в транспорте и логистике (15% от общего числа вакансий).
В преддверии летнего и отпускного сезона студенты также могут найти подработки в отрасли красоты, туристическом секторе и сфере услуг.
В первом квартале этого года количество вакансий для студентов выросло больше всего в сфере маркетинга и рекламы (+2,3 раза). Финансовые и страховые компании и IT-компании предлагали в 2,1 раза больше вакансий для студентов, чем в 2023 году.
В торговле студентам работу стали предлагать на 48% чаще, в сфере услуг — на 36,5%, в сфере работы без опыта — на 35,7%. При этом стажировок для студентов в компаниях стало на 31,1% больше.
В области культуры и образования прирост предложений для молодых людей составил 22,9%, в производстве и агропроме — 17,1%.
При этом, две столицы — Москва (66%) и Санкт-Петербург (36%) — делят первое и второе место в рейтинге лучших городов для подработки, по мнению опрошенных россиян.
Третье место с 17% голосов занимает город-курорт Сочи. Он наиболее популярен среди людей в возрасте от 25 до 29 лет (23%) и от 30 до 34 лет (22%).
Казань (10%) оказалась на четвертом месте. Ее чаще всего выбирали жители России в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет (20%).
Замыкает топ-5 городов для подработки Краснодар (9%). К нему благосклоннее всего относятся россияне в возрасте от 40 до 44 лет (9%). А Екатеринбург, который набрал 8% голосов, крайне популярен среди молодых людей от 19 до 24 лет (15%).
Также респонденты уверены, что легко получится найти подработку в Новосибирске (6%), Ростове-на-Дону (6%) и Нижнем Новгороде (5%). По 4% участников исследования проголосовали за Калининград, Владивосток и Самару, по 3% — Красноярск и Воронеж, по 2% — Хабаровск, Волгоград, Уфу и Челябинск.
19% респондентов выбрали вариант «Другое», отметив такие города, как Астрахань, Великий Новгород, Омск и другие.
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