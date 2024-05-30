Эксперт сообщил, что доля поставок минтая на внутренний рынок РФ удвоилась за 10 лет

«Вместе с тем для решения государственной задачи по увеличению потребления рыбы важны и другие инструменты. В первую очередь — развитие системы госзакупок. Здесь приоритет должен отдаваться именно отечественной рыбе. Минтай — уникальная рыба: она очень полезна, универсальна в кулинарии и при этом входит в топ наиболее доступных по цене. Он отлично подходит для детского меню. Наши рыбаки и переработчики также готовы обеспечить детские сады и школы страны такой продукцией», — пояснил собеседник агентства.