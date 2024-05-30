Эксперт сообщил, что доля поставок минтая на внутренний рынок РФ удвоилась за 10 лет

«Минтай — главный промысловый ресурс России. В среднестатистической рыбной корзине россиянина он занимает 12%, в натуральном выражении это примерно 1,3 кг в год. В последние годы наблюдается стабильное увеличение поставок и потребления минтая в стране. В пересчете на сырец на внутренний рынок поставляется более 21% от всего объема вылова минтая в России, хотя в 2013 году его доля была 10%», — рассказал Буглак.
Для популяризации минтая среди российских потребителей в сентябре 2023 года ассоциация добытчиков минтая запустила программу «Дальневосточный минтай». Это коллективный проект, цель которого — изменение имиджа минтая в стране. В 2023 году запущен сайт, социальные сети, прошла рекламная кампания, в том числе с участием популярных блогеров. В 2024 году основная часть активностей проекта будет направлена на то, чтобы потребители не только узнали о главном промысловом ресурсе России, но и «распробовали его».
«Вместе с тем для решения государственной задачи по увеличению потребления рыбы важны и другие инструменты. В первую очередь — развитие системы госзакупок. Здесь приоритет должен отдаваться именно отечественной рыбе. Минтай — уникальная рыба: она очень полезна, универсальна в кулинарии и при этом входит в топ наиболее доступных по цене. Он отлично подходит для детского меню. Наши рыбаки и переработчики также готовы обеспечить детские сады и школы страны такой продукцией», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, такая мера позволила бы стимулировать производство филе, которое снизилось на фоне неопределенности на мировом рынке. При установленной СанПиНом норме потребления только детские сады и дошкольные учреждения могут обеспечить закупку более 60 тыс. тонн филе минтая.
«Морской конгресс Дальний Восток» проводится раз в два года и служит площадкой для разработки совместных решений по развитию морской отрасли. В этом году на «Морской конгресс Дальний Восток» собрались более 1,2 тыс. участников из пяти стран мира, включая первых лиц ведущих компаний морской индустрии. Кроме деловой программы, для гостей и участников конгресса развернута выставка, на которой ведущие предприятия отрасли представят свои новые проекты и продукцию. Конгресс проходит при поддержке правительства РФ, Минпромторга России, Минтранса, Минвостокразвития РФ и правительства Приморского края. Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.