Эксперт раскрыл, почему дорожает картошка

Весенне-летний период — это сезон, когда новый урожай не поступил в продажу (его пока нет), а прошлогодний со складов длительного хранения поступает в торговые сети с учетом максимальных затрат, понесенных плодоовощными базами
«То есть, стоимость картошки увеличивается пропорционально расходам», — объяснил эксперт.
Дело в том, что после сбора урожая картошка закладывается на длительное хранение в специализированные складские помещения, в которых поддерживается специальный температурный режим, чтобы продукция сохранила все необходимые качественные параметры и товарный вид.
По словам эксперта, поддержание температурного режима — очень затратное мероприятие. Так как при минусовой температуре картошка перемерзает, становится непригодной для приема в пищу, а превышение приемлемых параметров тепла, приводят к тому, что она прорастает, в ней начинается естественный процесс разложения.
Все расходы, связанные с хранением, закладываются в конечную стоимость продукции. При этом определенная часть картошки прогнивает, что в свою очередь отражается на отпускной цене.
Как также отмечает Белхароев, ежегодно дорожают энергоносители, транспортировка, зарплата персонала, задействованного от поля до магазина, аренда складских помещений и иные затраты, про которые «потребители не догадываются».
По этим объективным причинам, картошка при длительном хранении ежемесячно дорожает, этот процесс изменить — не представляется возможным, подытожил экономист.
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