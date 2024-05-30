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Эксперт раскрыл, почему дорожает картошка

Потребительские цены на картофель в России с 14 по 20 мая выросли на 7,9%. В чем причины такого значительного подорожания, рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Источник: Freepik

Весенне-летний период — это сезон, когда новый урожай не поступил в продажу (его пока нет), а прошлогодний со складов длительного хранения поступает в торговые сети с учетом максимальных затрат, понесенных плодоовощными базами

«То есть, стоимость картошки увеличивается пропорционально расходам», — объяснил эксперт.

Дело в том, что после сбора урожая картошка закладывается на длительное хранение в специализированные складские помещения, в которых поддерживается специальный температурный режим, чтобы продукция сохранила все необходимые качественные параметры и товарный вид.

По словам эксперта, поддержание температурного режима — очень затратное мероприятие. Так как при минусовой температуре картошка перемерзает, становится непригодной для приема в пищу, а превышение приемлемых параметров тепла, приводят к тому, что она прорастает, в ней начинается естественный процесс разложения.

Все расходы, связанные с хранением, закладываются в конечную стоимость продукции. При этом определенная часть картошки прогнивает, что в свою очередь отражается на отпускной цене.

Как также отмечает Белхароев, ежегодно дорожают энергоносители, транспортировка, зарплата персонала, задействованного от поля до магазина, аренда складских помещений и иные затраты, про которые «потребители не догадываются».

По этим объективным причинам, картошка при длительном хранении ежемесячно дорожает, этот процесс изменить — не представляется возможным, подытожил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».