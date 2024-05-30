Эксперт раскрыл, почему дорожает картошка

По словам эксперта, поддержание температурного режима — очень затратное мероприятие. Так как при минусовой температуре картошка перемерзает, становится непригодной для приема в пищу, а превышение приемлемых параметров тепла, приводят к тому, что она прорастает, в ней начинается естественный процесс разложения.