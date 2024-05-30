Цена размещения «Элемента» на СПБ Бирже составила почти 0,224 рубля за акцию

Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе объединения активов АФК «Система» и ГК «Ростех». В настоящее время в группу входят более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Головное юрлицо группы — «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон».