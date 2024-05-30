Акционеры МФК Займер одобрили дивиденды за I квартал 2024 года

Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Займер» одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2024 года в размере 4,58 рубля на акцию — то есть все чистую прибыль по МСФО за этот период (485 млн рублей).
Чистая прибыль МФК в начале 2024 года оказалась на 72% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Столь резкое снижение компания в комментариях объясняла удвоением резервов до 1,9 млрд рублей и увеличившимися инвестициями в маркетинг для привлечения новых клиентов.
«Займер» провел IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Первичное публичное предложение акций компании прошло по нижней границе объявленного ценового диапазона — по 235 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации микрофинансовой компании в 23,5 млрд рублей. Общий размер первичного размещения составил около 3,5 млрд рублей. В рамках IPO акции продавал единственный акционер компании — ее основатель Сергей Седов.