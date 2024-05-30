Акционеры KASE утвердили выплату дивидендов и новый совет директоров

Акционеры Казахстанской фондовой биржи (KASE) утвердили обновленную дивидендную политику и согласовали выплату дивидендов в 50% от прибыли или 9,3 млрд тенге, следует из сообщения пресс-службы площадки.
Кроме того, в состав совета директоров KASE вошли новые кандидаты. В обновленный состав совета вошел предправления Tansar Capital Есжан Биртанов, который входит в совет директоров Freedom Finance Insurance. Также в совет попал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень, который сменил в совете Игоря Марича. Остальные директора остались прежними. В том числе свой пост сохранил представитель депозитария Clearstrean Ян Виллемс.
Крупнейшим акционером биржи является Национальный Банк Республики Казахстан (46,996%), вторым по размеру владельцем является Московская биржа: ей принадлежит 13,1%. Также долями в торговой площадки владеют Halyk Group (9,3%), компания «Коммеск-Омир» (7,6%), банк «Центркредит» (3,2%), банк Kaspi (2,6%)