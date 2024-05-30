Акционеры KASE утвердили выплату дивидендов и новый совет директоров

Кроме того, в состав совета директоров KASE вошли новые кандидаты. В обновленный состав совета вошел предправления Tansar Capital Есжан Биртанов, который входит в совет директоров Freedom Finance Insurance. Также в совет попал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень, который сменил в совете Игоря Марича. Остальные директора остались прежними. В том числе свой пост сохранил представитель депозитария Clearstrean Ян Виллемс.