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ВТБ ждет уменьшения числа льготных ипотечных программ в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Виды льготных ипотечных программ в России будут сокращаться, останутся только дальневосточная и семейная, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы прогнозируем, что останется только дальневосточная и семейная ипотека, то есть виды льготной ипотеки будут сокращены и объемы ее будут сокращаться», — сообщил он.

При этом он указал, что ВТБ не исчерпал лимиты на выдачи кредитов в рамках льготных программ.

Кроме того, на вопрос, действительно ли льготная ипотека не позволяет снижать ключевую ставку, Пьянов ответил отрицательно.

«Нет, я не считаю, что это определяющий фактор, не позволяющий снизить ключевую ставку. Все-таки динамика любого кредитного портфеля — юрлиц, физлиц — это не первичный показатель. Как мы видим, реакция идет, прежде всего, на инфляцию… Вклад в инфляцию вносит по сути перегретый рынок труда и разогнанный потребительский спрос», — сказал он.

В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.