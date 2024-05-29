ВТБ ждет уменьшения числа льготных ипотечных программ в России

«Нет, я не считаю, что это определяющий фактор, не позволяющий снизить ключевую ставку. Все-таки динамика любого кредитного портфеля — юрлиц, физлиц — это не первичный показатель. Как мы видим, реакция идет, прежде всего, на инфляцию… Вклад в инфляцию вносит по сути перегретый рынок труда и разогнанный потребительский спрос», — сказал он.