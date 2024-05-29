ВТБ ждет уменьшения числа льготных ипотечных программ в России

«Мы прогнозируем, что останется только дальневосточная и семейная ипотека, то есть виды льготной ипотеки будут сокращены и объемы ее будут сокращаться», — сообщил он.
При этом он указал, что ВТБ не исчерпал лимиты на выдачи кредитов в рамках льготных программ.
Кроме того, на вопрос, действительно ли льготная ипотека не позволяет снижать ключевую ставку, Пьянов ответил отрицательно.
«Нет, я не считаю, что это определяющий фактор, не позволяющий снизить ключевую ставку. Все-таки динамика любого кредитного портфеля — юрлиц, физлиц — это не первичный показатель. Как мы видим, реакция идет, прежде всего, на инфляцию… Вклад в инфляцию вносит по сути перегретый рынок труда и разогнанный потребительский спрос», — сказал он.
В России несколько госпрограмм жилищных кредитов, в числе которых семейная ипотека, дальневосточная, ипотека для сотрудников IТ-сферы и доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны ипотека на жилье в новостройках со ставкой в 8% годовых, которая завершается 1 июля 2024 года.