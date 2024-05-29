В РФ появится единый портал о туризме с данными о гостиницах и кафе

Система будет предполагать идентификацию участников рынка туристских услуг — это важно для повышения прозрачности и безопасности сферы. Сбор и обработку персональных данных будут вести в обезличенной форме. Власти также обеспечат «доступ к сведениям, размещенным на этой цифровой платформе, для создания программного обеспечения, позволяющего формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные предложения о путешествиях (по запросам пользователей)». Первый доклад должен быть представлен Путину до 1 сентября, далее — раз в год.