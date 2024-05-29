В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — сказал он.
Россия, указал дипломат, в отличие от западных стран «принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать всю необходимую поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими российского законодательства и выполнения обязательств социального характера».
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Он позволяет правообладателям такого конфискованного имущества добиться через суд возмещения ущерба. Для этого предполагается изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.
В апреле Джо Байден подписал закон, дающий президенту США право изымать российские активы в Америке и передавать их на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act позволяет главе государства принимать решение о конфискации без санкции конгресса.