В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Он позволяет правообладателям такого конфискованного имущества добиться через суд возмещения ущерба. Для этого предполагается изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.