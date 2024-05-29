Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД исключили национализацию активов ушедших из России компаний

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Речь о национализации в России активов ушедших западных компаний не идет, а ответные меры Москвы не меняют права собственности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — сказал он.

Россия, указал дипломат, в отличие от западных стран «принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать всю необходимую поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими российского законодательства и выполнения обязательств социального характера».

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Он позволяет правообладателям такого конфискованного имущества добиться через суд возмещения ущерба. Для этого предполагается изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю. Речь идет в том числе о гражданах и резидентах США, а также о находящихся под их контролем иностранных лицах, независимо от места их регистрации.

Согласно расчетам РИА Новости по последним доступным данным, в США примерно пять миллиардов долларов замороженных российских активов. При этом объем прямых американских инвестиций в Россию на конец 2022 года составлял 9,6 миллиарда долларов.

В апреле Джо Байден подписал закон, дающий президенту США право изымать российские активы в Америке и передавать их на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act позволяет главе государства принимать решение о конфискации без санкции конгресса.