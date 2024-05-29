Суд ЕС удовлетворил жалобу бизнесмена Фархада Ахмедова на санкции

С заявлением, зарегистрированным под номером T-363/22, Ахмедов обратился в суд ЕС в июне 2022 года, настаивая на отмене ограничительных мер, наложенных на него решением Совета ЕС (CFSP) 2022/582 от 8 апреля 2022 года в соответствии с имплементационным регламентом Совета 2022/581. Заявитель изначально требовал также обязать власти Евросоюза возместить материальный ущерб и нематериальный вред, но впоследствии от этого требования отказался.