Суд ЕС удовлетворил жалобу бизнесмена Фархада Ахмедова на санкции

С заявлением, зарегистрированным под номером T-363/22, Ахмедов обратился в суд ЕС в июне 2022 года, настаивая на отмене ограничительных мер, наложенных на него решением Совета ЕС (CFSP) 2022/582 от 8 апреля 2022 года в соответствии с имплементационным регламентом Совета 2022/581. Заявитель изначально требовал также обязать власти Евросоюза возместить материальный ущерб и нематериальный вред, но впоследствии от этого требования отказался.
Ахмедов приводил четыре пункта в обоснование заявленных требований. Так, бизнесмен настаивал на противоправности статьи 2 (1)(g) решения Совета ЕС (CFSP) 2014/145 от 17 марта 2014 года, статьи 3 (1)(g) регламента Совета 269/2014. По мнению Ахмедова, указанные документы нарушают принципы пропорциональности, правовой определенности и равного обращения.
Далее заявитель указывал на несоблюдение властями ЕС обязательств по объяснению причин принимаемых мер, явную ошибку в оценке фактических обстоятельств и, наконец, несоразмерное нарушение права собственности.
Дело принципа
Примечательно, что европейские ограничительные меры в отношении Ахмедова были отменены еще в сентябре 2023 года. Информационное агентство Reuters сообщало, что из-под санкций наряду с Ахмедовым тогда были выведены также предприниматели Григорий Березкин и Александр Шульгин.
Несмотря на это, как пояснил агентству представитель Ахмедова, его заявление не было отозвано из суда Евросоюза.
Комментируя снятие санкций, представитель Ахмедова сказал, что это лишь признание того, что никакие ограничения изначально не должны были вводиться в отношении предпринимателя, и Совету ЕС, и суду в Люксембурге на протяжении 18 месяцев приводились соответствующие аргументы.
Что касается разбирательства в суде в Люксембурге, Совет ЕС требовал оставить заявление Ахмедова без удовлетворения или же в случае признания недействительными оспариваемых актов в той степени, в какой они касаются заявителя, оставить в силе решение Совета ЕС 2023/572 до тех пор, пока не начнет действовать аннулирование имплементационного регламента 2023/571.