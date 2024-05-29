Сайт СДЭК частично возобновил работу

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Компания уведомила, что продолжает устранять оставшиеся проблемы и рассчитывает «как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций». Сейчас на сайте можно рассчитать доставку и отследить посылку. Мобильное приложение СДЭК пока не работает.