Рынок ждет налоговые изменения

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться сохранить стабильность, но в целом, вероятно, останется во власти продавцов в ожидании новых корпоративных драйверов движения. Минфин РФ накануне представил пакет налоговых поправок, которые предполагают увеличение нагрузки на наиболее состоятельных граждан, что может снизить инвестиционные возможности этого класса населения. Кроме того, изменения могут коснуться корпоративного сектора и, в частности, предполагают повышение налога на прибыль с 20% до 25% при отмене курсовых пошлин с 1 января 2025 года. Налоговые изменения также могут повлиять на НДПИ для сектора удобрений и производителей железной руды.