Рынок ждет налоговые изменения

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону коррекционных. Во вторник Минфин РФ предложил поправки по совершенствованию налоговой системы, которые могут коснуться как частных лиц, так и корпоративного сектора.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после волатильной сессии и изменения направления движения выросли примерно на 0,1%. Рублевый индикатор устоял немногим выше 3300 пунктов, оставаясь ниже среднесрочной поддержки 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Неспособность по итогам недели отвоевать указанное значение подтвердит риски падения в район минимумов с начала текущего года 3100 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Индекс РТС накануне смог устоять выше 1165 пунктов, при пробое которых следующей целью движения может стать район 1150 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже коррекционно ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89 ₽, 96,60 ₽ и 12,25 ₽ соответственно. Рубль отступает от достигнутых ранее на неделе максимумов с января текущего года, располагаясь недалеко от пиков года 87,37 ₽, 94,70 ₽ и 12,09 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться сохранить стабильность, но в целом, вероятно, останется во власти продавцов в ожидании новых корпоративных драйверов движения. Минфин РФ накануне представил пакет налоговых поправок, которые предполагают увеличение нагрузки на наиболее состоятельных граждан, что может снизить инвестиционные возможности этого класса населения. Кроме того, изменения могут коснуться корпоративного сектора и, в частности, предполагают повышение налога на прибыль с 20% до 25% при отмене курсовых пошлин с 1 января 2025 года. Налоговые изменения также могут повлиять на НДПИ для сектора удобрений и производителей железной руды.
События дня:
- предварительный индекс потребительских цен Германии за май (15.00 мск)
- промышленное производство России в апреле (19.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты HP
- финансовые результаты РусГидро за 1-й кв 2024 г по МСФО
- акционеры МФК Займер обсудят дивиденды за 1-й кв 2024 г
- совет директоров Совкомфлота, Транснефти, Полюса по дивидендам за 2023 г
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