Россия в 2024 году снизила импорт черешни в 2,6 раза

«С начала 2024 года, по состоянию на 26 мая, в Россию было поставлено 33,5 тыс. тонн клубники. За аналогичный период прошлого года — 36,6 тыс. тонн. Земляники: 1,4 тыс. тонн с начала 2024 года и 5,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Черешни: 4,7 тыс. тонн с начала 2024 года и 12,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего по состоянию на 26 мая в Россию с начала 2024 года было поставлено 169,5 тыс. тонн ягод, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.
В то же время с начала мая 2024 года наблюдается рост темпов поставок хурмы и питахайи. Всего с начала 2024 года на российский рынок было поставлено 34,4 тыс. тонн хурмы, в то время как за аналогичный период прошлого года было ввезено 19,9 тыс. тонн. Питахайи с начала 2024 года было поставлено 5,7 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года.