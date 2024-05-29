Россия в 2024 году снизила импорт черешни в 2,6 раза

В то же время с начала мая 2024 года наблюдается рост темпов поставок хурмы и питахайи. Всего с начала 2024 года на российский рынок было поставлено 34,4 тыс. тонн хурмы, в то время как за аналогичный период прошлого года было ввезено 19,9 тыс. тонн. Питахайи с начала 2024 года было поставлено 5,7 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года.