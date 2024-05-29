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Россия в 2024 году снизила импорт черешни в 2,6 раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Поставки черешни в Россию с начала 2024 года по 26 мая снизились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 4,7 тыс. тонн, земляники — в 3,9 раза, до 1,4 тыс. тонн, клубники — на 8,47%, до 33,5 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

«С начала 2024 года, по состоянию на 26 мая, в Россию было поставлено 33,5 тыс. тонн клубники. За аналогичный период прошлого года — 36,6 тыс. тонн. Земляники: 1,4 тыс. тонн с начала 2024 года и 5,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Черешни: 4,7 тыс. тонн с начала 2024 года и 12,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего по состоянию на 26 мая в Россию с начала 2024 года было поставлено 169,5 тыс. тонн ягод, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.

В то же время с начала мая 2024 года наблюдается рост темпов поставок хурмы и питахайи. Всего с начала 2024 года на российский рынок было поставлено 34,4 тыс. тонн хурмы, в то время как за аналогичный период прошлого года было ввезено 19,9 тыс. тонн. Питахайи с начала 2024 года было поставлено 5,7 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года.