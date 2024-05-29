Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia в их совместном бизнесе

«Решение позволит интегрировать компанию “РТК — Сетевые технологии” в группу “Ростелеком”», — сообщили Forbes в пресс-службе «Ростелекома». После того как Nokia в 2022 году решила прекратить работу в России, «продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным», отметили в «Ростелекоме».