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Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia в их совместном бизнесе

Владимир Путин разрешил ООО «Рестрим» (структура «Ростелекома») выкупить 49% долей финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Solutions & Networks в совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии», соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Reuters

«Решение позволит интегрировать компанию “РТК — Сетевые технологии” в группу “Ростелеком”», — сообщили Forbes в пресс-службе «Ростелекома». После того как Nokia в 2022 году решила прекратить работу в России, «продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным», отметили в «Ростелекоме».

Сделка получила необходимое согласование и будет завершена в ближайшее время, рассказали в компании. Стоимость доли и другие детали там не раскрыли.

«Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК — Сетевые технологии» в сентябре 2018 года. «Дочка» «Ростелекома», АО «Вестелком», получила в СП 51%, Nokia — 49%.