Правительство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Сейчас практически все инициативы направлены на пополнение бюджета и изменение механизма расчета госпошлины при совершении сделок с недвижимостью не исключение, говорит генеральный директор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Предлагаемые изменения направлены на приведение размеров данного платежа в соответствие с рыночной стоимостью недвижимости, что должно обеспечить более справедливое распределение налогового бремени, отмечает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Впрочем, по его словам, ожидаемая фискальная нагрузка на покупателей недвижимости стоимостью более 20 млн руб. выглядит чрезмерной, так как в современных условиях подобные сделки точно не говорят о сверхдоходах. Столь значительную пошлину логичнее было бы взимать исключительно с элитных сделок, например стоимостью от 100 млн руб., рассуждает он. На рынке это скорее всего отразится негативно, так как расходы будут вкладываться в стоимость квадратного метра, полагает Сагирян.