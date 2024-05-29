Песков назвал востребованным изменение налоговой системы

«Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия», — сказал Песков в ходе пресс-колла.