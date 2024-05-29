Песков назвал востребованным изменение налоговой системы

«Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
В рамках своего послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать налоговую систему страны. Он предложил рассмотреть возможность увеличения налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами.
Накануне, 28 мая, Минфин предложил увеличить налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку с 20% до 25%. При этом принцип защиты инвесторов от изменения налогового законодательства сохранится. Также Минфин предлагает ввести НДС для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн руб.