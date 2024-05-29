Мосбиржа хочет создать биржевой «стакан» ЦФА

Московская биржа собирается создать биржевой «стакан» цифровых финансовых активов (ЦФА) для организации полноценного вторичного рынка этих активов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя биржи. Торговая площадка планирует привлечь в стакан маркетмейкеров — крупные банки уже проявляют интерес к этой идее, добавили там.
Для того, чтобы запустить этот механизм, необходимо выработать единые стандарты оценки финансовых инструментов, предупредили в Мосбирже. Также потребуется внедрение информационных и дата-сервисов, поскольку инфраструктура и клиенты должны иметь понятную и релевантную информацию о выпусках и статистику по всему рынку. В Мосбирже не уточнили, сколько времени понадобится на это.
В течение месяца-двух Мосбиржа планирует запустить первый пилот по интеграции своей инфраструктуры со сторонним оператором по выпуску ЦФА. Планируется, что конца года подключится еще 1−2 операторов. Какие именно это будут платформы в бирже не уточнили.
Сейчас в реестре Банка России 11 платформ по выпуску ЦФА: четыре банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», «Тинькофф»), национальный расчетный депозитами (НРД), СПБ биржа, «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «Блокчейн хаб» (ЦФА ХАБ). Операторов для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре пока два — Мосбиржа и СПБ биржа. Ранее СПБ биржа также говорила о планах развивать рынок ЦФА на своей площадке.