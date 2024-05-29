Мосбиржа хочет создать биржевой «стакан» ЦФА

Для того, чтобы запустить этот механизм, необходимо выработать единые стандарты оценки финансовых инструментов, предупредили в Мосбирже. Также потребуется внедрение информационных и дата-сервисов, поскольку инфраструктура и клиенты должны иметь понятную и релевантную информацию о выпусках и статистику по всему рынку. В Мосбирже не уточнили, сколько времени понадобится на это.