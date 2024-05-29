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Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты разработало проект закона, который будет регламентировать предоставление возврат по НДФЛ семьям с детьми. Как стало известно РБК, это связано с расширением прогрессивной шкалы.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ежегодно по этой схеме семьям планируется возвращать 101 млрд рублей.

Минтруд разработал и внес в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» (есть в распоряжении РБК).

Проект «подготовлен в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения», уточняется в сопроводительных материалах.

О планах появления для семей с детьми права на «налоговый кешбэк» ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

«Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать», — пояснял он.

Предполагается, что эти выплаты начнут предоставлять с 2026 года, на них потребуется более 100 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно, указано в материалах к законопроекту.

Право на это будут иметь работающие родители (опекуны, попечители) двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства.

Как подсчитало издание, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. руб., в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».