Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Отмечается, что ежегодно по этой схеме семьям планируется возвращать 101 млрд рублей.
Минтруд разработал и внес в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» (есть в распоряжении РБК).
Проект «подготовлен в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения», уточняется в сопроводительных материалах.
О планах появления для семей с детьми права на «налоговый кешбэк» ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов.
«Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать», — пояснял он.
Предполагается, что эти выплаты начнут предоставлять с 2026 года, на них потребуется более 100 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно, указано в материалах к законопроекту.
Право на это будут иметь работающие родители (опекуны, попечители) двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства.
Как подсчитало издание, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. руб., в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.
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